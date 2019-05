Schianto sulla Centrale Umbra, traffico in tilt

Traffico paralizzato e disagi questa mattina sulla Strada statale 75 (Centrale Umbra) tra Spello e Rivotortodi Assisi, dove peraltro sono in corso dei lavori per il rifacimento del manto stradale. Un tamponamento tra cinque veicoli (un camion e quattro autovetture) ha causato lunghe code: l’incidente, che non per fortuna non ha causato feriti gravi ma solo danni ai mezzi, è avvenuto al km 13.700 tra Rivotorto e Cannara, in direzione Perugia. Sul posto la polizia stradale e il personale Anas.