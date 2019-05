Scandalo sanità, un padre racconta: "Chiesi a Bocci la raccomandazione per mia figlia"

Fra le carte dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia sui concorsi truccati all'Azienda Ospedaliera di perugia c'è anche la deposizione di un padre che aveva chiesto la raccomandazione a Gianpiero Bocci - indagato insieme ad altre 40 persone - per la figlia impegnata nel concorso per assistenti contabili. L'uomo ha incontrato diverse volte l'ex segretario regionale Pd ed ex sottosegretario agli Interni, che in un'occasione gli ha chiesto di scrivere su un foglio il nome della figlia, che poi non ha superato il concorso. La ragione è spiegata in una delle intercettazioni relative a un colloquio fra altri due indagati: l'ex direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera, Maurizio Valorosi, e l'ex direttore generale, Emilio Duca.



