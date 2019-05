Sfruttamento della prostituzione, arresto e denunce

Al termine di congiunta attività investigativa, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e della sezione operativa della Compagnia di Perugia hanno localizzato e arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Perugia, un cittadino nigeriano, classe 1985, residente a Perugia, disoccupato, con precedenti di polizia, indagato per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione e violazione normativa testo unico sull’immigrazione. Inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà due donne connazionali, classi 1990 e 1991, entrambe con precedenti di polizia, indagate, a vario titolo, per i medesimi reati.