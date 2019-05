Scandalo sanità: confermati i domiciliari per tre indagati

CALCIO SERIE B

Perugia, con il Cittadella è una finale. Nesta: "Serve coraggio". Riecco Monaco

Come una finale. Perché Perugia-Cittadella è una finale: chi vince stacca mezzo biglietto per i play off, chi perde probabilmente deve dire addio ai sogni di gloria. No, non è una partita come le altre questa sfida tra 4-3-1-2 in cui saranno decisivi i duelli individuali. Il Grifo, che non vince da un mese, è reduce da cinque partite in cui ha infilato tre sconfitte e due pareggi depauperando il ...