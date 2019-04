Assaltano bar nella notte

Il Trono di Spade, Jerome Flynn incanta il Comicon di Napoli

Napoli, 29 apr. (askanews) - Avere un cavaliere del Trono di Spade come ospite, di questi tempi, è un bel colpo. Così è stato per il Comicon 2019 di Napoli dove l'attore Jerome Flynn è stato acclamato come una star mondiale. A chi non è seguace di una delle serie tv più amate di sempre il nome non dirà niente. Per gli amanti di GoT lui è Sir Bronn, un mercenario implacabile con la spada. "Vi dico ...