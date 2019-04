Giovani nigeriane ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi: due arresti

I poliziotti della questura di Perugia hanno eseguito l'arresto (GUARDA IL VIDEO) di due coniugi nigeriani proprietari di un African shop. A loro carico l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla tratta di esseri umani, oltre che favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Dalle indagini, che hanno portato alla luce casi di riduzione in schiavitù ai danni di giovani donne, è emerso che i due facevano arrivare le ragazze dalla Nigeria passando per la Libia, le tenevano segregate e le facevano prostituire a Perugia per restituire i soldi del viaggio. L'inchiesta è stata avviata nel 2017 grazie alla denuncia di una delle giovani che si è ribellata ed è scappata tornando nel centro in cui aveva soggiornato prima di arrivare a Perugia.