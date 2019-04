Schianto in scooter, è grave

Incidente stradale a Foligno nella prima serata di mercoledì 24 aprile in via Campagnola, sulla rampa di accesso alla variante Nord di Foligno. Un 40enne viaggiava in sella al suo scooter ma ha perso il controllo del mezzo (per cause in corso di accertamento), cadendo e perdendo anche il casco. Le sue condizioni sono gravi, tanto che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme alla polizia municipale.