Schianto in scooter, muore 60enne

Schianto mortale per un 61enne folignate - G.P. le sue iniziali - intorno alle 16.40 sul tracciato della ex Ss 77 all'altezza di Serravalle di Chienti nel giorno di Pasquetta. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro un muretto di un'abitazione, per cause in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato inizialmente disposto l'arrivo dell'elisoccorso per trasferirlo ad Ancona. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno dovuto però constatare il decesso dell'uomo, facendo rientrare l'elicottero.