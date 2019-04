Scompare ragazzino di 12 anni, ritrovato dopo un'ora

Marsciano

Fachiro umbro protagonista a La Corrida e Striscia la Notizia

Va alla Corrida e finisce anche a Striscia La Notizia. Il “fachiro” marscianese Andrea Materni, in arte Bladimiro, è riuscito in un solo colpo a realizzare una piacevole doppietta sul piccolo schermo. La sua partecipazione al programma di Carlo Conti non è passata inosservata ai suoi compaesani, ma per tanti è stata una sorpresa. Qualcuno ha infatti scoperto l’apparizione televisiva solo il ...