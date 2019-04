Cornicione pericolante in città

Intervento per un cornicione pericolante in una abitazione privata proprio ai margini della strettoia del Cassero, nella zona di viale Nazario Sauro. Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello quella di sabato 20 aprile e anche per i colleghi del comando provinciale di Perugia arrivati con l’autoscala. Disagi anche alla circolazione.