Scippatore in azione al cimitero

I ladri non vanno mai in vacanza. Nemmeno in prossimità delle feste. Come pure coloro che hanno cattive intenzioni. Tentato scippo al parcheggio del cimitero di Fiamenga, frazione di Foligno. Una donna folignate, dopo essersi recata a fare visita a un suo caro, prima di entrare in macchina si è vista avvicinare da uno sconosciuto. Che, con un gesto fulmineo, ha tentato di strapparle di mano la borsetta. La reazione immediata della poveretta e soprattutto le sue urla disperate, hanno attirato l’attenzione di altre persone, facendo così desistere dall’intento il balordo.