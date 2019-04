Vino, maxi furto di bottiglie al Vinitaly per imprenditore umbro

Brutta avventura per l'imprenditore Riccardo Pongelli Benedettoni al Vinitaly di Verona, la più grande manifestazione dedicata al vino che si è chiusa mercoledì scorso. Il titolare della Tenuta di Saragano di Gualdo Cattaneo, che insieme ad altre aziende facenti parte del consorzio Umbria Top ha presentato le sue produzioni, il giovedì seguente (al momento di caricare sul camion il vino residuo) ha scoperto di essere finito nella rete dei ladri. Che si erano appropriati di ben 28 cartoni di vino, per un totale di 168 bottiglie di Sagrantino doc. “Tra l'altro di vecchie annate e quindi di assoluto pregio”, ha detto con voce rotta dalla rabbia. Anche perché “nel nostro padiglione, nonostante l'obbligo di avere sempre un pass per essere riconosciuti, alla fine è entrato chiunque. Delinquenti compresi”. A quel punto a Riccardo Pongelli Bendettoni non è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai carabinieri. “In quella circostanza ho appreso che non ero stato solo io a cadere in trappola, dato che altre importanti cantine avevano subito la mia stessa soste. Si parla di circa 1.200 bottiglie di grande qualità che hanno preso il volo”.



Servizio a cura di Maurizio Muccini