Travolta da auto pirata, ferita

E’ caduta a terra dopo essere stata “urtata” da un’autovettura di grossa cilindrata mentre era in sella alla sua bicicletta. Con l’uomo che si trovava al volante che non si è fermato a prestarle soccorso. E’ quanto accaduto a una donna folignate di 50 anni. Che è poi finita a pronto soccorso dell’ospedale per un lieve trauma cranico, oltre che per una forte contusione al ginocchio. Tutto si è risolto in pochissimo tempo. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine al fine di risalire al più presto al pirata della strada. L’incidente è accaduto intorno alle 6.30 nella centralissima piazza San Domenico a Foligno.