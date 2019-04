Sorpreso a spacciare vicino al carcere

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Assisi hanno messo a segno un altro arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti.

Mentre transitavano nei pressi del carcere di Capanne hanno notato lo strano movimento di un’autovettura. Poco dopo la macchina è stata affiancata da un’altra auto; a questo punto l’acquirente è sceso e si è avvicinato al giovane appena arrivato. L’uomo ha fatto un rapido scambio per poi allontanarsi rapidamente. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il giovane straniero con ancora in mano i trenta euro ricevuti per la cessione, oltre ad ulteriori 4 dosi di cocaina pronte per la distribuzione. La perquisizione ha consentito di trovare ulteriori 350 euro sottoposti a sequestro.

L’uomo, senza fissa dimora in Italia, non risulta svolgere attività lavorativa. Dopo la convalida dell’arresto saranno avviate le pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale.