Scandalo sanità: Duca in tribunale per l'interrogatorio di garanzia

Giornata fondamentale nell'inchiesta sui concorsi pilotati all'Azienda ospedaliera di Perugia, che ha portato fra l'altro alle dimissioni della governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini. Oggi, davanti al gip Valerio d'Andria, è il giorno dell'interrogatorio di garanzia del direttore generale Emilio Duca. Il manager è arrivato poco dopo le 9 in tribunale, accompagnato dal suo avvocato Francesco Falcinelli. In giornata verranno sentiti anche altri due indagati, Antonio Tamagnini e Roberto Ambrogi.

Domani, invece, sarà la volta di due personaggi chiave dell'inchiesta: l'ex sottosegretario agli Interni ed ex segretario regionale del Pd, Gianpiero Bocci, e il direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi.