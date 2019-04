Scandalo sanità, Duca intercettato: "Se non lo faccio Marini m'ammazza"

"A me m'ammazza, questo è il problema". Il direttore generale Emilio Duca, intercettato al telefono nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi all'Azienda ospedaliera di Perugia, è terrorizzato dal non riuscire ad assecondare la richiesta della presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, e si sfoga con il direttore amministrativo Maurizio Valorosi: "Ho portato le domande alla Marini, gli ho dato cinque giorni di tempo. Adesso vedemo com'è la situazione, su 'ste cose è sempre un casino. A me m'ammazza, questo è il problema". Duca è preoccupato perche la concorrente che, secondo i pm, era stata segnalata da Marini, non ha superato la prova scritta del concorso nonostante le fossero state consegnate le tracce con cinque giorni di anticipo.



Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 16 aprile 2019