Violento scontro frontale, ragazza all'ospedale

Scontro frontale, nel tardo pomeriggio di giovedì 11 aprile, tra due autovetture lungo via Piave, a Foligno. Un impatto a dir poco violento. Ad avere la peggio una ragazza folignate che si trovava alla guida di una Fiat 500. Che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale. Le sue condizioni, apparse in un primo momento serie, sono per fortuna migliorate con il passare delle ore.