I ladri entrano in casa e picchiano il cagnolino

Conoscevano alla perfezione l’abitazione da svaligiare. Così come le abitudini dei proprietari, moglie e marito (titolari di una piccola azienda nel perugino). Che in quel preciso istante erano fuori città per lavoro. E in pieno giorno (le 11 di mattina), i ladri (si parla di due giovanissimi) sono piombati all’interno del garage della palazzina, dopo aver provocato un foro vicino al lucchetto. E una volta all’interno, passando da una porta comunicante (lasciata aperta), sono penetrati con facilità all’interno dell’abitazione alla ricerca di qualcosa di prezioso. Ma non avevano fatto i conti con la presenza in casa del cagnolino “di guardia”. Che, alla loro vista, si è messo ad abbaiare. Richiamando l’attenzione dei vicini. A quel punto i delinquenti lo hanno colpito più volte con un oggetto contundente.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 12 aprile