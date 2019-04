Studentessa investita mentre attraversa la strada

Una studentessa di 15 anni è stata investita da un’auto poco dopo le 13.50 di giovedì 11 aprile. E’ successo in via Scipione Lapi a Città di Castello nei pressi di un passaggio pedonale. Alla guida dell'auto, una utilitaria, c'era una donna. Per fortuna l’impatto non è stato violento e la ragazzina di San Giustino non ha perso conoscenza, ma è stata soccorsa dal 118 che dopo averla stabilizzata sul posto l’ha trasferita in ospedale.