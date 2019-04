Sudan, il nuovo potere militare promette un governo civile

Khartum, 12 apr. (askanews) - Nonostante la caduta di Omar al-Bashir in Sudan le piazze sono ancora piene di manifestanti. Nella capitale Khartum in migliaia si sono diretti verso la sede dell'esercito che attraverso un golpe militare ha destituito il presidente che di fatto è stato dittatore del Sudan per trenta anni. "Siamo riconoscenti all'esercito per aver posto fine al regime del presidente, ...