Muore precipitando nel vuoto a Pale

Tragedia in montagna sull’Appennino folignate, in località Pale, nel primo pomeriggio di oggi. Con un uomo che, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Proprio nei pressi dell’Eremo di Santa Maria Giacobbe, in zona Falesia. Un impatto a terra che si è rivelato devastante. Inutili i soccorsi, visto che l’uomo è deceduto sul posto. Sul luogo dell’accaduto i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e i carabinieri di Foligno.