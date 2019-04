Legnaia in fiamme a due passi da un bar

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta intorno alle 15 di mercoledì 10 aprile in località vocabolo Osteria Cerasa - nel territorio comunale di Valfabbrica - per un incendio che ha interessato una legnaia posta in prossimità di un bar. L'incendio è sotto controllo, al momento stanno effettuando lo smassamento per bonificare la legnaia.