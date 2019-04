Morto storico imprenditore

Domenica 7 aprile è morto Alessio Metelli, grande personaggio e imprenditore della città di Montefalco che negli anni Sessanta ha avviato il Nuovo Mondo, albergo, ristorante e locale ancora oggi punto di riferimento per chi vuole divertirsi. La sua attività negli anni ha contribuito ha diffondere il nome della città di Montefalco non solo in Umbria, ma in tutta Italia grazie alla presenza nel suo locale dei più grandi ospiti dello spettacolo.