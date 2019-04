Auto danneggiate a due passi dal centro

Ancora atti vandalici. E ancora una volta ad essere prese di mira le auto parcheggiate in prossimità del centro storico. Succede per l'ennesima volta a Città di Castello, dove non mancano i precedenti. Segnalate auto danneggiate con tanto di specchietti rotti, carrozzeria rigata e tergicristalli sradicati. Via dell'Ospizio, via Cacciatori del Tevere e piazza Gabriotti le aree prese maggiormente di mira.