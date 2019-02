Sette lavoratori in nero scoperti in una country house

La tenenza di Città di Castello della guardia di finanza ha scoperto sette lavoratori in nero, impiegati in una country house dell'Alta Valle del Tevere. Gli agenti sono entrati in azione poco prima che nella struttura ricettiva si svolgesse un ricevimento organizzato per il matrimonio di due cittadini stranieri.

Sono stati identificati 12 dipendenti tra cuochi, camerieri e altro personale: dai controlli è emerso che sette dipendenti lavoravano completamente al di fuori delle regole. L'attività della struttura, gestita da una società con sede a Roma, è stata sospesa.