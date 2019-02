Il percorso verde intitolato a Leonardo Cenci, la giunta dice sì

A pochi giorni dalla scomparsa di Leonardo Cenci, l’amministrazione perugina, come preannunciato dal sindaco Andrea Romizi, ha deciso di avviare l’iter per intitolare alla memoria del fondatore dell’Associazione Avanti tutta il percorso verde di Perugia. Proprio l’area verde per eccellenza della città è infatti un luogo simbolo della straordinaria attività condotta da Leonardo Cenci in questi anni di lotta contro il cancro.

La scelta di dedicare il percorso verde alla memoria di Leonardo Cenci è motivata da due ragioni: da un lato, perché quel luogo è simbolo di speranza ed ottimismo; dall’altro, perché è stato indicato da migliaia di cittadini, sottoscrittori di una specifica petizione popolare on-line ancora in corso, quale sito più adatto da intitolare a Cenci.

Un’iniziativa, quella approvata dalla giunta comunale, che fa seguito alla decisione assunta lo scorso 30 gennaio, subito dopo la diffusione della notizia della morte di Leonardo, con cui l’esecutivo aveva deciso di dichiarare una giornata di lutto cittadino in occasione della celebrazione del funerale in cattedrale il 31 gennaio.