Molesta l'addetta alla pulizie della stazione

L'ira di Trump per la mostra "Ivanka passa l'aspirapolvere"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Ivanka passa l'aspirapolvere", questo il titolo della mostra aperta il primo febbraio a Washington in cui una modella, dalle sembianze della first daughter, è intenta a raccogliere briciole di pane passando un'aspirapolvere su un tappeto rosa shocking, con un tubino d'ordinanza, rosa anche questo, e boccoli biondi. L'opera di Jennifer Rubell, in cui il pubblico è ...