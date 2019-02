A 23 anni si butta dal ponte maledetto di Arezzo

Si uccide a 23 anni buttandosi dal ponte maledetto. E' accaduto ad Arezzo e nel giro di un anno è il terzo episodio.

Il ragazzo, perito industriale di Capolona, lunedì mattina verso le 5 è uscito di casa per compiere il gesto estremo e inspiegabile. Raggiunta in auto la località di Pratantico, si è lasciato cadere nel vuoto. Lo hanno trovato più tardi i carabinieri della stazione di Subbiano dopo la segnalazione dei familiari. La macchina in sosta nei pressi del ponte già tristemente noto ha fatto pensare al peggio. Poi il ritrovamento del corpo.

Borsello e cellulare il giovane li ha lasciati a casa. E sul telefonino sono in corso accertamenti. Si verifica dalla cronologia delle attività se ha effettuato ricerche su internet o lasciato considerazioni. Sul web c'è di tutto, si trovano perfino tutorial per chi vuol farla finita. Pratantico, poi, fa parte di una specie di mappa di luoghi "ideali". Il ripetersi di casi - benché il problema sia ben più profondo - solleva il dubbio se non occorra installare delle protezioni sul ponte.