Rompono i finestrini per rubare nelle auto

Hanno approfittato dello svolgimento della partita per rompere i finestrini della auto parcheggiate e rubare al loro interno. Ladri in azione domenica 3 febbraio nel parcheggio del campo sportivo di calcio di Corvia. Mentre si stava svolgendo l’incontro del campionato regionale di prima categoria (girone C) tra la Vis Foligno e la formazione di Palazzo qualcuno ha rotto almeno un paio di finestrini delle auto parcheggiate e ha rubato le poche cose che erano all’interno.



Servizio integrale a cura di Francesca Petruccioli sul Corriere dell'Umbria del 4 febbraio