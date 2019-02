Auto alimentata a gpl prende fuoco al distributore. E' successo nella tarda serata di sabato 2 febbraio in viale Firenze a Foligno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tanta paura per i presenti e per la proprietaria dell’auto che hanno pensato al peggio quando hanno visto le fiamme sprigionarsi proprio in prossimità del distributore, ma fortunatamente è stata danneggiata solo la macchina. Ancora ignote le cause dell'incendio.