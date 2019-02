Minaccia la ex fidanzata con arco e frecce

Era munito di arco e frecce ma non per interpretare Cupido in uno spettacolo. Purtroppo di romantico in questa storia c'è molto poco. Perché l’intenzione, almeno quella dichiarata, del 54enne di origine ternana finito denunciato per minaccia era ben altra. E’ andato fin sotto casa della sua ex fidanzata a Gualdo Cattaneo e, nonostante lei gli avesse ripetuto più volte che non voleva riallacciare la relazione, lui ha continuato a insistere. Solo che stavolta lo ha fatto armato di arco e frecce.



Servizio integrale a cura di Francesca Marruco sul Corriere dell'Umbria del 31 gennaio