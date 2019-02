Muore in sala operatoria, 9 indagati

E' morto al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato ricoverato per rimuovere con un'operazione il tumore alla prostata che gli era stato diagnosticato poco tempo fa. E invece, per cause che adesso dovranno essere chiarite dagli accertamenti medico legali disposti dalla Procura, un 76enne originario di San Venanzo non ce l'ha fatta e il 26 gennaio è morto. Sono nove i sanitari, medici e infermieri, iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, Mara Pucci. A chiedere di fare chiarezza sulla causa della morte sono stati i familiari della vittima che tramite il loro avvocato Roberta Gubbiotti hanno sporto denuncia al posto fisso di Polizia. Stando ai congiunti che chiedono di sapere la verità, l'anziano è morto perché gli sarebbe stato somministrato un farmaco per l'anestesia a cui era allergico.