Incendio in un negozio di abbigliamento

Fiamme intorno alle 19.30 di giovedì 31 gennaio in un negozio. L'incendio si è sviluppato all'interno di un negozio di abbigliamento di un centro commerciale di Todi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme contenendo i danni. I pompieri hanno poi effettuato tutte le operazioni di messa in sicurezza del locale commerciale, delle attività e degli uffici adiacenti che sono andate avanti per alcune ore.