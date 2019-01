Arrestato per furto si difende: "Avevo fame"

Ha detto di aver frugato dentro la macchina parcheggiata al percorso verde perché aveva fame. E' questa la difesa di un magrebino arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti e comparso il 30 gennaio in tribunale per la convalida. L’uomo, assistito dall’avvocato Salvatore Adorisio, ha ammesso di aver preso la borsa in cerca di spiccioli per comprare del cibo ma ha negato di aver rotto il vetro. “Era già frantumato quando mi sono avvicinato", ha detto al gip Lidia Brutti. L’uomo era stato notato da un passante mentre si aggirava per il percorso verde con una borsa da donna a tracolla. Poco dopo la stessa persona ha visto l’auto col vetro infranto e ha collegato le due cose. Ha chiamato la polizia e all’arrivo degli agenti, il magrebino è stato fermato. Il giudice ha convalidato l'arresto contestando solo il reato di ricettazione e non di furto.