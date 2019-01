Malore al volante dell'auto, muore poco dopo in ospedale

Probabilmente ha accusato un malore mentre era al volante dell'auto, è finito contro le vetture in sosta, è stato trasportato all'ospedale dove purtroppo è morto poco dopo. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni. L'incidente è avvenuto in una strada laterale di in via Manzoni, a Ponte San Giovanni, nel territorio del comune di Perugia. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. L'uomo era originario di Bettona.