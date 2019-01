Psicosi furti: operaio scambiato per ladro

La voce si è sparsa su Facebook. Con l’allarme che ha fatto il giro di Tenne e Borroni, dove i topi d’appartamento hanno lasciato più volte il segno. “Attenzione, c’è un ladro che è entrato nella proprietà di Mario. Al momento nella sua casa non c’è nessuno, bisogna intervenire”. Qualcuno si è premurato di avvisare le forze dell’ordine, altri si sono messi alla ricerca del proprietario. Ma qualcuno ha pensato pure di intervenire con qualche “arnese da scasso” in mano per allontanare il delinquente di turno. Si è passati quindi all’azione, con un vero e proprio blitz nella residenza del vicino. Ma la sorpresa è stata tanta nel vedere che l’intruso non era un ladro, ma soltanto un tecnico di una nota azienda chiamato a sistemare l’impianto di irrigazione. La psicosi furti, quindi, continua. Il fatto è accaduto venerdì 25 gennaio.