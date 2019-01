Incredibile incidente, si ribalta con l'auto

Un incredibile incidente si è verificato la mattina del 28 gennaio sulla Perugia-Ancona. Un uomo che viaggiava in direzione Perugia, all'altezza dell'uscita per Gubbio, ha perso il controllo della sua Renault che si è ribaltata. Per fortuna soltanto qualche graffio per l'uomo. Probabilmente a causare l'incidente ha contribuito la pioggia che ha reso viscido l'asfalto. Inevitabili i disagi per la circolazione.

