Neve troppo alta, soccorse cinque famiglie

Cinque nuclei familiari sono stati soccorsi dalle squadre operative del Comune di Città di Castello, che tra giovedì 24 e venerdì 25 gennaio sono intervenute con uno spazzaneve nell’area del valico di Bocca Serriola per liberare le strade di collegamento alle abitazioni, ricoperte da una coltre bianca di oltre 20 centimetri. Per prime sono state raggiunte le famiglie residenti in località La Croce, poi, nella mattinata divenerdì, sono state raggiunte le case nei pressi del lago di Scalocchio e in località La Villa. In tutti i casi non si sono registrate situazioni di emergenza, ma era comunque ostacolato il passaggio sugli itinerari stradali, che vengono utilizzati anche da cittadini residenti nel capoluogo tifernate per governare animali. Sempre giovedì il Comune ha attivato una ditta privata in convenzione per la rimozione della neve accumulatasi a Muccignano di Morra. Il mezzo spazzaneve ha provveduto a liberare l’area dell’abitato e la strada di collegamento.