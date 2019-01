Falciata sulle strisce, "danno da lutto" per i figli

“Disturbo da lutto persistente complicato”. E’ questo il responso della psicologa giuridica Stefania Pagliani che ha quantificato il danno biologico di tre familiari della donna di 62 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a Marsciano il 7 dicembre del 2012, poco sopra l’ex ospedale. Ieri, nell’udienza per omicidio colposo nei confronti del medico che era alla guida, sono state sentite Pagliani e un’altra psichiatra. Che ha confermato il quadro. Le professioniste sono state chiamate dall’avvocato Gianmarco Cesari, che rappresenta i tre figli superstiti della vittima e l’Associazione italiana familiari e vittime della strada, costituite parte civile. Il danno biologico è stato computato in 19-20 punti per i tre familiari. Il medico è accusato di omicidio colposo “perché per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e violazione del codice della strada”, è scritto nel capo di accusa “alla guida della sua vettura percorrendo via Fratelli Ceci in direzione San Venanzo, nel centro abitato, guidando con patente scaduta, non si avvedeva della presenza sulle strisce pedonali di una donna e la investiva, cagionandole lesioni alla testa che ne provocavano il decesso”, avvenuto sei giorni dopo all’ospedale di Perugia. L’imputato è difeso da Teresa Scoppa e Valentino Viali.

