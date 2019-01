Il legale di Sollecito: "Aspettiamo pronuncia positiva della Corte anche per Raffaele"

"Siamo soddisfatti per la decisione presa nei confronti di Amanda Knox ma aspettiamo di leggere il provvedimento. Ci attendiamo una pronuncia positiva anche per l'istanza che abbiamo presentato per il nostro assistito Raffaele Sollecito". A dirlo all'agenzia Adnkronos è l'avvocato Luca Maori, difensore di Raffaele Sollecito commentando la decisione della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo che ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa di Amanda Knox.