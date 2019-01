Chiesto il processo per ex primario di Chirurgia pediatrica

La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex primario del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Perugia, Antonino Appignani. L'accusa che gli viene mossa è quella di concussione: secondo il pm avrebbe "costretto" il professor Alfredo Garzi a consegnargli 15 mila euro per non veder interrotta la sua collaborazione con l'università.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 24 gennaio 2019