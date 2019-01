Travolto da un'auto mentre attraversa la strada

Incidente mortale a Foligno verso le 11 di mercoledì 23 gennaio: un anziano di 76 anni è stato travolto da un'auto in viale Roma ed è morto. L'uomo è deceduto in ambulanza, mentre i sanitari lo stavano trasportando in ospedale. Alla guida dell'auto c'è un giovane di 34 anni, indagato con l'accusa di omicidio stradale.



Notizia in corso di aggiornamento