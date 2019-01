Arriva la neve, primi disagi, incidenti e scuole chiuse

Arriva la neve in Umbria e cominciano i primi disagi alla circolazione. Disposta anche la chiusura delle scuole a San Venanzo e Montecastrilli. In alcune zone della provincia di Terni sta nevicando dalle prime ore della mattinata di martedì 22 gennaio (LEGGI La situazione nel Ternano). Spolverata anche a Orvieto. Pure a Gualdo Tadino città si sono materializzati i primi fiocchi di neve, mentre la situazione è particolarmente critica a Città della Pieve, dove dalle 10,30 è stato chiuso al transito il centro storico. Nella tarda mattinata fiocchi anche a Spoleto città. Già super lavoro per i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire a Piegaro sulla provinciale 307 in direzione Montegabbione, per due mezzi pesanti bloccati a causa del fondo stradale ghiacciato. Ecco le previsioni.

IN AGGIORNAMENTO

Le foto di Orvieto