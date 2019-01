C'è un altro viadotto che fa paura

Ferri a vista arrugginiti nel viadotto della Contessa, una delle arterie che collega l'Umbria alle Marche. Ci sono parti della struttura in condizioni di degrado, oltre a ferri dell'armatura scoperti e altri dettagli che preoccupano e creano paura. Dopo il viadotto Puleto della E45 in provincia di Arezzo, pochi chilometri dopo il confine nord della regione, chiuso e sequestrato dalla magistratura perché non sicuro e a rischio crollo, ci sono anche altri cavalcavia che destano preoccupazione. Anche sul viadotto della Contessa, subito dopo la galleria, ci sono in più parti ferri a vista arrugginiti.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 22 gennaio 2019