Sicurezza, posto fisso di polizia a Fontivegge

Arriva l’ok per il posto fisso di polizia a Fontivegge. E’ stato Stefano Candiani, sottosegretario all’Interno, a comunicare al sindaco di Perugia, Andrea Romizi buone notizie “sul fronte operativo”. A seguito di un passaggio con il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, che il senatore leghista definisce “positivo”, si lavora a una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in vista della costituzione del presidio. “Per me sarebbe una grande soddisfazione”, commenta il sindaco Romizi. “Questa è una richiesta storica: l’ho presentata a tre prefetti e due governi. Spero, per il bene di Fontivegge e della città, che sia la volta buona”, aggiunge. La richiesta del presidio in passato era stata sostenuta anche da 1.500 firme.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 21 gennaio 2019