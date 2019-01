I ladri prendono di mira le chiavi delle auto

E’ raffica di furti nel territorio di Foligno nell’ultima settimana. Tante le segnalazioni inoltrate alle forze dell’ordine soprattutto nel corso delle ultime ore. Furti in abitazione, ma anche furti di auto, che come hanno evidenziato gli ultimi casi di cronaca, vengono utilizzate per compiere a loro volta colpi e azioni criminali. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, l’auto utilizzata da due malviventi per compiere un furto avvenuto nella serata di giovedì a Bevagna è stata ritrovata nelle campagne di Maceratola.



Servizio integrale a cura di Susanna Minelli sul Corriere dell'Umbria del 20 gennaio