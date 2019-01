Ancora polpette killer

Siamo alle solite, ancora casi di polpette killer. Questa volta è stato rinvenuto un micidiale boccone avvelenato vicino al percorso vita a Selci, zona vecchia passerella, nel comune di San Giustino. Chi se ne è accorto ha lanciato subito l’allarme sui social, postando la foto accompagnata da un messaggio eloquente: “polpetta avvelenata con antilumaca contenente metaldeide, di cui non esiste antidoto e se non diagnosticato subito porta alla morte con grandi sofferenze per chiunque lo ingerisce”.