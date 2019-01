Vita più facile per le lucciole, multe ai clienti più che dimezzate

Vita più facile per le prostitute di strada a Perugia. Le multe elevate dalla polizia locale in ottemperanza all'ordinanza antilucciole del Comune di Perugia - che colpisce i clienti - sono passate dalle 89 del 2017 alle 37 del 2019. Più che dimezzate. Questo perché si sono allentati i controlli. Non è stato più attivato il fondo incentivante per i vigili, che costituiva l'integrazione per i servizi notturni. Di fanno nell'anno appena trascorso i controlli sono stati eseguiti quasi esclusivamente nel pomeriggio. Cambia anche la mappa delle aree più interessate dal fenomeno della prostituzione: diminuisce la presenza nella zona industriale di Sant'Andrea delle Fratte mentre cresce al Pantano. La sanzione ammonta a 450 euro per chiunque si fermi per strada contrattare con prostitute.

