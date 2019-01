Pedone investito, soccorso e portato in ospedale

Incidente nella serata di giovedì 17 gennaio. Un uomo è stato investito da un'automobile in via Franchetti a Città di Castello. Alla guida dell'auto una donna di 79 anni che ha investito un trentasettenne di origine tunisina. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e quindi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia municipale per ricostruire quanto accaduto e una pattuglia della polizia di Stato per regolare la viabilità.