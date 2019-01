Ubriachi al bar, interviene la polizia

Ubriachi al bar disturbano dipendenti e avventori, la polizia arresta un uomo. L'intervento è avvenuto in un locale di Santa Maria degli Angeli dove i poliziotti hanno fermato due cittadini marocchini di 38 e 44 anni. Il 38enne, residente a Perugia ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine perché destinatario del provvedimento del Foglio di via dal comune di Assisi (più volte violato), si è dato alla fuga durante il controllo. Raggiunto da uno degli agenti ha tentato di divincolarsi brandendo la bottiglia di birra in vetro. Una volta bloccato è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Perugia. Dopo la convalida dell'arresto è stato condannato (pena sospesa) a cinque mesi e giorni dieci di reclusione. Al termine del giudizio, per l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione.